به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، فرماندار ایرانشهر گفت: شب گذشته به بخشی از ساختمان تأسیسات پرواز و ساختمان ایستگاه هواشناسی فرودگاه ایرانشهر پرتابه اصابت کرد.

به گفته سلیم کدخدا در حمله دشمن متخاصم به فرودگاه ایرانشهر، «خالد قادری» از پرسنل کشیک ساختمان هواشناسی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

همچنین شب گذشته دو اسکله و برج ترافیک دریایی چابهار، مناطقی از بندر کنارک و فرودگاه ایرانشهر هدف حملات دشمن آمریکایی قرار گرفت و برق بخش‌هایی از شهر چابهار در ساعاتی قطع شد.

در این حملات خسارت‌هایی به اسکله شهید بهشتی و اسکله کلانتری و همچنین برج کنترل ترافیک دریایی وارد شده است.

محمدسعید اربابی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار گفت: در پی این حملات خودرو‌های موجود در انبار‌های این منطقه نیز تخلیه شد.

در پاسخ به حملات دشمن آمریکایی سپاه به زیرساخت‌ها و تأسیسات مهم پایگاه‌های آمریکایی حمله کرد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: رزمندگان نیرو‌های دریایی و هوافضای سپاه در عملیات مشترک موشکی و پهپادی، زیرساخت‌ها و تأسیسات مهم دو پایگاه آمریکایی در عریفجان و علی‌السالم کویت و جفیر و شیخ عیسی در بحرین را در هم کوبیدند.