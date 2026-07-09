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ویژهبرنامه «دلنواز» با محور بیانات رهبر شهید درباره مشاهیر تختفولاد اصفهان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تختفولاد شهرداری اصفهان از برگزاری ویژهبرنامه «دلنواز» با محوریت بازخوانی بیانات رهبر شهید انقلاب درباره مشاهیر مدفون در تختفولاد خبر داد و گفت: این رویداد فرهنگی و گردشگری، امروز (پنجشنبه) در بقعه تاریخی بابارکنالدین برگزار میشود.
ابراهیم عمرانی افزود: برنامه «گردشگری تجلی مشاهیر تختفولاد در کلام رهبر شهید انقلاب» در قالب مجموعه برنامههای «دیدنیها و شنیدنیهای تختفولاد» برگزار میشود و فرصتی برای بازخوانی جایگاه مشاهیر مدفون در این مجموعه تاریخی و فرهنگی از منظر بیانات رهبر شهید انقلاب فراهم خواهد کرد.
وی افزود: روایت این برنامه را امیرحسن مظفری برعهده دارد و شرکتکنندگان در این رویداد با بخشهایی از دیدگاهها و بیانات رهبر شهید انقلاب درباره جایگاه تاریخی، فرهنگی و معنوی مشاهیر تختفولاد آشنا خواهند شد.
مدیر مجموعه تاریخی، فرهنگی و مذهبی تختفولاد شهرداری اصفهان تأکید کرد: ویژهبرنامه «دلنواز» امروز از ساعت ۱۷:۰۰ در بقعه تاریخی بابارکنالدین مجموعه تختفولاد برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند در این برنامه فرهنگی و گردشگری حضور پیدا کنند.
تخت فولاد اصفهان با نام «وادی السلام ثانی» دومین قبرستان جهان تشیع و آرامگاه بیش از ۲ هزار عالم، فقیه و مجتهد، شاعر، فیلسوف و حکیم بزرگ ایرانی است؛ سالانه دهها هزار گردشگر از این مکان دیدن میکنند.
این مجموعه با مساحت تقریبی ۷۵ هکتار در حاشیه جنوبی رودخانه زاینده رود اصفهان و در انتهای یکی از محورهای تاریخی شمالی–جنوبی شهر واقع شده است.