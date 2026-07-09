رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک نیمه‌سنگین و روان در محورهای مواصلاتی استان به دلیل عبور عزاداران و داغداران رهبر شهید به سمت مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، رئیس پلیس راه مازندران از ترافیک نیمه‌سنگین و روان در محور‌های مواصلاتی استان خبر داد و گفت: در پی عبور عزاداران و داغداران رهبر شهید به سمت مشهد مقدس، بزرگراه‌های غرب به شرق از رامسر تا گلوگاه با حجم ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

سرهنگ عبادی با اشاره به بارندگی پراکنده در برخی محور‌های استان، بر ضرورت رعایت نکات ایمنی توسط رانندگان تأکید کرد و گفت: رعایت سرعت مطمئنه، توجه کافی به جلو، رعایت فاصله طولی و استراحت ۱۵ دقیقه‌ای پس از هر دو ساعت رانندگی، توسط همه رانندگان گرانقدر الزامی است.

وی تصریح کرد: با توجه به حجم بالای تردد در محور‌های استان، رانندگان باید ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از هرگونه عجله و شتاب غیرضروری خودداری کنند تا سفری ایمن و بدون حادثه برای عزاداران و داغداران فراهم شود.

رئیس پلیس راه مازندران همچنین از رانندگان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه شرایط نامساعد جوی یا ترافیکی، با رعایت احتیاط بیشتر، مسیر خود را ادامه دهند و در صورت نیاز، با مراکز پلیس راه در تماس باشند.