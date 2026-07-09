شهرداری کرمان همزمان با برگزاری آیین تشییع رهبر شهید، با اعزام ۴۰۰ نیروی خدمات شهری به تهران و مشهد مقدس، در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی کشور، مسئولیت خدمت‌رسانی به زائران و پاکسازی مسیر‌های برگزاری مراسم را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، همزمان با برگزاری آیین تشییع رهبر شهید در تهران و مشهد مقدس، شهرداری کرمان با اعزام 400نیروی خدمات شهری، در عملیات گسترده خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم حضور یافت.

این نیرو‌ها در قالب اکیپ‌های تخصصی خدمات شهری در دو شهر تهران و مشهد مستقر شدند و در حوزه‌های مختلف از جمله تنظیف معابر، جمع‌آوری پسماند، رفع موانع، پاکسازی مسیر‌های تردد و پشتیبانی از روند برگزاری مراسم به ارائه خدمات پرداختند.

حضور نیرو‌های شهرداری کرمان در این مأموریت، بخشی از مشارکت گسترده استان کرمان در خدمت‌رسانی به زائران رهبر شهید بود؛ حضوری که در کنار فعالیت موکب‌ها، گروه‌های جهادی، نیرو‌های درمانی و تیم‌های رسانه‌ای، جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری مردم این استان در یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات مذهبی کشور را به نمایش گذاشت.