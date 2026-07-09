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«سپید به رنگ مروارید»، «اسفند»، «کفر قاسم»، «موقعیت مهدی»، «کارو» و «فوتبال دستی»، از جمله فیلمهای است که جمعه ۱۹ تیر از شبکههای سیما پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم تلویزیونی «سپید به رنگ مروارید» به کارگردانی «سیدروح الله حجازی»، ساعت ۰۸:۳۰، از شبکه سه پخش میشود
این فیلم داستان زندگی مادری است که فرزندش احمد سال هاست که زندگی نباتی دارد و او سال هاست که از خانه بیرون نرفته و از احمد مراقبت میکند. عروسی پسر دومش ایمان است ولی قصد دارد به خاطر احمد به عروسی نرود تا اینکه دختری به نام سحر به خانه آنها میآید و میگوید که احمد را بارها از ایستگاه اتوبوس روبروی خانه شان دیده و ...
رابعه مدنی، شاهرخ استخری، لیندا کیانی، سهی بانو ذولقدر، حسام محمودی، مینا سلیمی و فرزاد رمضانی در فیلم تلویزیونی «سپید به رنگ مروارید» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «اسفند» به کارگردانی «دانش اقباشاوی»، ساعت ۱۴:۳۰، از شبکه سه پخش میشود.
داستان این فیلم بخشی مهم و حیاتی از دوران دفاع مقدس ایران را روایت میکند و حول محور شهید علی هاشمی، فرماندهای مؤمن و با درایت میچرخد که در سال ۱۳۶۲ در منطقه هورالعظیم وظیفه دارد مشکلات و اختلافات میان رزمندگان و بومیان خوزستان را حل کند تا بتواند توان عملیاتی نیروهای ایرانی را افزایش دهد. او با گفتوگو و همکاری با مردم بومی، بار آشفتگیهای منطقه را کاهش میدهد و باعث میشود عربهای محلی بهطور خالصانه در خدمت دفاع مقدس قرار بگیرند و برای مقابله با دشمن بعثی بسیج شوند. سپس قرارگاه سری نصرت را تشکیل میدهد و ...
محمدرضا مسعودی، مهدی زمینپرداز، سعید آل بوعبادی و خیام وقار کاشانی در فیلم سینمایی «اسفند» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «کفر قاسم» به کارگردانی «برهان علویه»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه نمایش پخش خواهد شد.
این فیلم با بازی عبداله عباسی، احمد ایوب و سلیم صبری؛ درباره کشتار کفر قاسم در ۲۹ اکتبر ۱۹۵۶ در روستای عربنشین کفرقاسم در مرز بین کرانه باختری رود اردن و اسرائیل در آستانه بحران سوئز میباشد. چندین افسر و سرباز پلیس مرزبانی اسرائیل در خلال دستور منع رفت و آمد در ۹ حادثه تیراندازی جداگانه به سوی غیرنظامیان عرب که در حال بازگشت از محل کار و مزارع خود بوده و از دستور منع رفتوآمد بیخبر بودند تیراندازی کردند که ...
فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» به کارگردانی «هادی حجازی فر»، دیگر فیلمی است که شبکه نمایش ساعت ۱۹:۰۰، پخش میکند.
در خلاصه داستان فیلم آمده است: مهدی باکری، فرمانده لشگر ۳۱ عاشورا از برادر کوچک ترش حمید میخواهد علی رغم مشکلاتی که برایش پیش آمده به منطقه برگردد و در کنار او باشد. حمید میپذیرد و همراه میشود. حالا بعد از عملیات خیبر، مهدی باید تنها به خانه برگردد ...
هادی حجازی فر، ژیلا شاهی، وحید حجازی فر، معصومه ربانی نیا، وحید آقاپور و روح الله زمانی در فیلم سینمایی «موقعیت مهدی» هنرنمایی کردهاند.
فیلم سینمایی «یلدا» به کارگردانی «حسن میرباقری»، ساعت ۲۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم درباره فردی به نام حاج محمدعلی است که خود در گذشته تعزیه خوانی میکرده و هر سال در ماه محرم، مراسم تعزیه برپا میکند. او که خود را به خاطر اتفاقات گذشته و پشت کردن حاج رضا به خدمت گزاری در آستان حضرت عباس (ع) مقصر میداند، نزد او رفته و ضمن دادن وصیت نامه اش به او، از حاج رضا میخواهد تا ...
محمدرضا شریفینیا، کاظم هژیر آزاد، چنگیز جلیلوند، اسماعیل خلج، فریبا کوثری، ماهچهره خلیلی، الهام پاوهنژاد، حمیدرضا آذرنگ، سیدمهرداد ضیائی، حامد میرباقری، بیژن افشار، حمید عطائی، اکبر سلطانعلی و سحر افتاده در فیلم سینمایی «یلدا» هنرنمایی کردهاند.
شبکه نمایش فیلم سینمایی «کارو» به کارگردانی «احمد مرادپور»، را ساعت ۲۳:۰۰، پخش میکند.
در این فیلم خواهیم دید: میمی (خاله) شیلان زنی میانسال و کرد است که در سالهای دفاع مقدس، همراه پسر نوجوانش کارو در یکی از روستاهای اطراف کرمانشاه زندگی میکند. کارو کشتی گیری قابل است که قرار است در مسابقات انتخابی تیم ملی شرکت کند، اما آرزو دارد که مانند اکثر جوانان روستا به جبهه رفته و از کشور دفاع کند. میمی شیلان که در دنیا هیچ کس را به جز کارو ندارد با این کار شدیدا مخالفت است. کارو در مسابقات انتخابی شرکت کرده و موفق به راهیابی به تیم ملی نوجوانان میشود و میمی شیلان به شهر میرود تا برای او هدیهای بخرد، اما وقتی به روستا باز میگردد، متوجه میشود که کارو خود را در کامیونی که برای کمک به جبههها قاطر جا به جا میکرده، مخفی کرده و به جبهه رفته است. میمی شیلان که جز کارو امیدی ندارد با ماشین به دنبال کامیون راه میافتد، اما در جاده، به علت بارندگی تصادف کرده و زخمی میشود. شیلان در کوه پناه میگیرد و پس از قطع باران با پای پیاده به راه میافتد و کامیون را پیدا میکند، اما ...
مریلا زارعی، پیمان مقدمی و حبیب پاینده در فیلم سینمایی «کارو» ایفای نقش کردهاند.
پویانمایی سینمایی «فوتبال دستی» به کارگردانی «جوان جوز کامپانیلا»، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکه کودک پخش خواهد شد.
این پویانمایی درباره پسر جوانی به نام آماندو است که در یک بار در شهری کوچک زندگی میکند. او به فوتبالدستی علاقهمند است. روزی پسری به نام گروسو قصد رقابت با او را دارد و در رقابت شکست میخورد. حس حسادت گروسو نسبت به آمادئو برانگیخته میشود و به انتقام فکر میکند. گروسو برای مدتی از شهر میرود و بعد از چندسال برمیگردد. حالا دیگر گروسو به یک ستارهی فوتبال تبدیل شده بود که تنها هدفش نابودی شهر کوچک و انتقام از آمادئو بود. گروسو ابتدا جایی که آمادئو در آن کار میکرد را خراب کرد و فوتبالدستی را شکست و بعد هم خواهر آمادئو را ربود. آمادئو که ناامید و غمگین است همراه یکی از آدمکهای فوتبالدستیاش در میدان شهر نشسته بود، از فرط ناراحتی شروع به گریه کرد و ناگهان قطره اشکی از چشمان آمادئو روی کاپی، آدمک فوتبال دستی ریخت و به آن جان داد. کاپی با آمادئو همراه شد تا بقیه ادمکها را از زبالهدانی پیدا کنند. در آنجا موشهای زشتی زندگی میکردند که جیغکشان دنبال آدمکها میکردند تا آنها را بگیرند. بالاخره با سختی زیاد توانستند بقیه بازیکنان را پیدا کنند؛ که ناگهان آمادئو سر رسید و خواهرش را نجات داد. آدمکها باعث شدند یک پیچ داخل تاسیسات آزمایشگاهی گروسو بیافتند و آنجا منفجر شود. سپس گروسو و آمادئو در مصاحبهای اعلام کردند قصد دارند دوباره با هم یک مسابقه برگزار کنند، اما ...
فیلم سینمایی «به وقت شام» به کارگردانی «ابراهیم حاتمی کیا»، ساعت ۱۳:۰۰، از شبکهشبکه فراتر (۴ k) پخش خواهد شد.
در این فیلم خواهید دید: یونس و علی، پدر و پسر خلبانی هستند که مأموریت ویژه آنها به پرواز درآوردن یک هواپیمای ایلوشین در تَدمُر به سمت دمشق است. آنها باید مردم تحت ظلم داعش را به وسیله این پرواز نجات دهند، اما در این راه مشکلات زیادی در انتظار آنها است.
بابک حمیدیان، هادی حجازیفر، پیر داغر، خالد السید، رامی عطاالله، الیث المفتی و ژاله کاظمی در فیلم سینمایی «به وقت شام» هنرنمایی کردهاند.