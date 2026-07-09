به دنبال حمله بامداد امروز دشمن صهیونیستی آمریکایی به یکی از نقاط مسیر ریلی تهران-مشهد، حرکت قطار‌های مسافری در این مسیر با وقفه مواجه شده است.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی راه آهن تیم‌های فنی و عملیاتی راه‌آهن بلافاصله به محل اعزام شده و عملیات بازسازی محل آسیب‌دیده در دست اقدام است و تلاش می شود در کمترین زمان ممکن این مسیر ترمیم شود.

با تعمیر خطوط آسیب دیده تردد قطارها در این مسیر تا امشب فراهم می شود

برنامه ریزی لازم برای جابجایی مسافران محترم قطارهای متوقف شده در این مسیر، از طریق ناوگان مسافری جاده ای به مشهد مقدس انجام شده است.

مسافران محترم برای کسب اطلاعات بیشتر از آخرین وضعیت اعزام قطارها در این مسیر از سامانه صدای مسافر راه آهن با شماره تلفن ۰۲۱۵۱۴۹ اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند.