رائد فریدزاده با حضور در جمع گروه‌های ثبت و ضبط مراسم‌های وداع رهبر شهید ایران از زحمات شبانه روزی آنها قدردانی کرد.

باید یک تصویر بزرگ و کلان ملی را برای تاریخ و آیندگان ثبت کنیم

باید یک تصویر بزرگ و کلان ملی را برای تاریخ و آیندگان ثبت کنیم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ابتدای این جلسه که شب گذشته در مشهد مقدس برپا شد، بهروز شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران در توضیحاتی با اشاره به اینکه مراسم وداع رهبر شهید بسیار باشکوه بود گفت: ما باید به عنوان فیلمساز نگاه متفاوتی داشته باشیم تا بتوانیم این اتفاق را که یک رخداد بزرگ و ملی است به خوبی به تصویر بکشیم.

وی ادامه داد: انجمن سینمای جوانان و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی با یک هدف اما با دو رویکرد آثار خوبی را در دست تولید دارند ضمن آنکه انجمن سینمای جوانان با توجه به شبکه گسترده‌ای که از فیلمسازان در سراسر کشور دارد یک مستند بزرگ تولید می کند.

شعیبی با اشاره به اینکه بخشی از بهترین فیلمسازان کشور در ساخت این طرحها همکاری دارند، بیان داشت: مجموعه‌ای از فیلم‌های کوتاه، یک فیلم بلند سینمایی و همچنین تهیه مجموعه عکسی با حضور چهار عکاس حرفه‌ای و شناخته شده در کنار آلفرد یعقوب زاده در حال انجام است.

وی ادامه داد: تمام این کارها در شرایطی انجام شد که زمان و فرصت برای ما بسیار فشرده بود و همچنین برنامه‌ریزی ها و اتفاقاتی درحال رخ دادن بود که خارج از مجموعه ما بود و ما باید خود را با آن اتفاقات هماهنگ می‌کردیم.

مدیرعامل انجمن سینمای جوانان گفت: دفاتر مختلف انجمن سینمای جوانان ایران در سراسر کشور درحال تولید فیلم و مشارکت در ساخت آثار درباره تشییع رهبر شهید هستند. در این آثار تلاش شده رویکردها و نگاه‌های متفاوتی را داشته باشیم.

شعیبی ادامه داد: ما یک گروه فیلمبرداری را با حضور چهار فیلمبردار حرفه‌ای به عراق فرستادیم و امیدواریم پس از پایان تصویربرداری در عراق برای تصویربرداری مراسم تشییع به مشهد برسند.

این کارگردان با اشاره به اینکه رخداد اخیر تجربه کم نظیر از ابعاد مختلف است، بیان داشت: بیش از ۵۵ فیلمبردار و عکاس ثبت این وداع با شکوه را انجام دادند و به پیشنهاد حامد شکیبانیا قرار است همه گروه‌ها و تصویربرداران با هم مشارکت کنند تا یک اثر خوب ساخته شود.

وی ادامه داد: این رویداد نشان داد که ما می‌توانیم در آینده اتفاقات بزرگ را با استفاده از ظرفیت خوب انجمن سینمای جوان در کشور با نگاه‌های خوب انجام بدهیم.

باید به این رویداد مهم نگاه تکثرگرا داشت

در ادامه حامد شکیبانیا طراح و تهیه کننده طرح باید برخواست گفت: از ابتدا با گروه‌های فیلمبرداری همراه و شاهد تلاش‌ها و زحمات بسیار آنها بودم. در سینمای مستند هدف ما نگاه کردن به جامعه و رویداد است و ما باید کشف کنیم که پشت رویدادی که رخ می‌دهد چه لایه ای پنهان است و آن را روایت کنیم.

وی ادامه داد: البته امروز نمی‌توان نظر داد کیفیت فیلم‌هایی که ساخته می‌شود چگونه است اما می‌توان ادعا کرد که این آثار از نظر سندیت قطعا آثار ماندگاری خواهند بود. کسانی که در آینده می‌خواهند به امروز نگاه کنند می‌توانند از این تصاویر به عنوان یک مدرک مستند استفاده و به آن اعتماد کنند.

شکیبانیا بیان داشت: در روند تولید این پروژه همه دست اندرکاران توان حداکثری خود را گذاشتند و تلاش داشتیم تا یک نگاه تکثرگرا به این رویداد داشته باشیم. ما حتی به بخشی از جامعه که به دلایل مختلف نخواستند و یا نتوانستند در مراسم تشییع شرکت کنند نیز توجه کرده‌ایم.

تلاش کردیم نگاه جهانی داشته باشیم

محمد حمیدی مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز گفت: واقعه وداع با رهبر شهید به این وسعت و عظمت نه تنها در طول 50 سال اخیر بلکه در بیش از ۱۰۰ سال اخیر نیز تکرارنشدنی است و این رویداد را فقط یک همگرایی بزرگ می‌توانست به تصویر بکشد.

وی با تشکر از همه گروه‌های فیلمبرداری، عکاسان و فیلمسازانی که در ثبت این رویداد مشارکت داشتند، گفت: می توان از ظرفیت و پتانسیلی که با حضور سینماگران برای این رویداد شکل گرفته برای اتفاقات بزرگ و ملی آینده نیز استفاده کرد.

حمیدی مقدم با اشاره به اینکه نگاه و رویکرد مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به مستندسازی درباره چنین رویدادهایی؛ مستند محض است، بیان داشت: از ابتدا تصمیم بر این شد که در عین همگرایی از تولید و انجام کارهای موازی و مشابه خودداری کنیم تا از هدررفت بودجه جلوگیری شود و آثار باکیفیت‌تری ساخته شود.

وی ادامه داد: از همین امروز باید به نمایش و پخش مناسب این آثار توجه کنیم و هر بخش از دریچه پخش خود آثاری را که مناسب است را پخش کند. در حوزه فیلم کوتاه که قطعا فیلم‌های درخشانی تولید خواهد شد.

حمیدی مقدم بیان داشت: نقطه آسیب شناسی ثبت رویدادهای بزرگ در گذشته این بوده است که باوجود حضور دستگاه ها و نهادهای مختلف، اثر نهایی نتوانسته مخاطب بین المللی برای خود پیدا کند و تلاش کردیم در این رویداد با رفع آسیب های گذشته یک نگاه جهانی داشته باشیم و مخاطب بین المللی را هدف قرار بدهیم.

رئیس سازمان سینمایی هم در سخنانی با تشکر از مدیران، گروه‌های فیلمسازی و همه کسانی که در ثبت رویداد بزرگ وداع با رهبر شهید مشارکت داشتند، گفت: قطعا این کار بزرگ بدون همگرایی و همراهی همه رخ نمی‌داد.

رائد فریدزاده با بیان اینکه هر بخشی به یک برش تاریخی از این رویداد توجه دارد ادامه داد: نه تنها در این اتفاق بزرگ نهادهای زیرمجموعه سازمان مانند انجمن سینمای جوانان ایران و مرکز گسترش در کنار یکدیگر و در قالب یک همکاری و کارگاه مشترک فیلمسازی یک روایت واحد را بیان می‌کنند بلکه سازمان‌هایی که شاید تا پیش از این و در رویدادهای سابق با هم افتراق داشتند نیز در ثبت این رویداد مشارکت و همکاری کردند.

وی با اشاره به اینکه اتفاق بزرگتر مشارکت جمع زیادی از سینماگران در ثبت یک رویداد تاریخی است، بیان داشت: به صورت معمول ارزش ثبت چنین رویدادهایی در زمانه خودش ملموس نیست و دیده نمی‌شود و زمان می‌برد تا یک اتفاقی ثبت شود و در حافظه تاریخی باقی بماند و نسل‌های بعدی بتوانند به قرائت تاریخی آن پی ببرند.

فریدزاده کلان روایت در چنین رویدادهایی را مطلوب دانست و افزود: نباید فراموش کنیم که آنچه درباره ثبت چنین اتفاق هایی مهم است توجه به جزئیات است و هرچقدر در این جزئیات ما به نگاه‌های متکثر و متفاوت توجه و دقت کنیم در آن روایت کلان قطعا موفق‌تر خواهیم بود.

رئیس سازمان سینمایی ادامه داد: امروز هرکدام از عزیزانی که در ثبت این تصاویر مشارکت دارند یک نظاره‌گر و روایتگر مستقل درباره بخش مهمی از یک رویداد تاریخی در کشور هستند و امروز یک واقعه عجیب و بزرگ در کشور درحال رخ دادن است و ما همه وظیفه داریم با توجه به جزئیات این رویداد یک تصویر بزرگ و کلان ملی را برای امروز و حتی تاریخ و آیندگان ثبت و روایت کنیم.

فریدزاده در پایان بیان داشت: از همه فیلمسازانی که در این امر بزرگ مشارکت کردند تشکر می‌کنم و امیدوارم در روزهای آینده با خیالی آسوده مطمئن باشیم که ثبت این رویداد به خوبی انجام شده است.

در این جلسه حبیب ایل بیگی، علیرضا اسماعیلی، محمدرضا فرجی، حجت طباطبایی و مسعود نجفی نیز حضور داشتند.