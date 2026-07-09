رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از تداوم فعالیت مراکز منتخب بهداشتی در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۸ و ۱۹ تیرماه خبر داد.

ارائه خدمات مراکز منتخب بهداشتی گلستان، ۱۸ و ۱۹ تیر ماه برای خدمت‌رسانی به زائران

ارائه خدمات مراکز منتخب بهداشتی گلستان، ۱۸ و ۱۹ تیر ماه برای خدمت‌رسانی به زائران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گلستان، محسن ابراهیمی گفت: با هدف حفظ سلامت زائران، مسافران و شهروندان در مسیر‌های پر تردد، مراکز منتخب و شبانه‌روزی استان با تمام ظرفیت به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی ادامه خواهند داد.

ابراهیمی اظهار کرد: با توجه به دستور مقامات عالی وزارت بهداشت و استانداری گلستان و با عنایت به قرار گرفتن استان در مسیر بازگشت زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر قائد شهید، خدمات مراکز منتخب بهداشتی همانند روز‌های ۱۴، ۱۵ و ۱۷ تیرماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: بر اساس این تصمیم، به تشخیص مدیران شبکه‌های بهداشت و درمان و رؤسای مراکز بهداشتی شهرستان‌ها، مراکز بهداشتی واقع در مسیر‌های عبوری و محل استقرار موکب‌ها، مراکز منتخب و شبانه‌روزی با حضور پزشک، ماما، پرستار، کارشناسان مبارزه با بیماری‌ها، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای و داروخانه‌ها آماده ارائه خدمات به زائران و شهروندان خواهند بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: هماهنگی‌های لازم در شهرستان‌های بندرگز، کردکوی، گرگان، علی‌آبادکتول، رامیان، آزادشهر، گنبدکاووس، مینودشت و گالیکش انجام شده است.

وی تصریح کرد: هدف از این برنامه‌ریزی، تأمین سلامت مردم و زائران در مسیر‌های پرتردد و نقاط تجمع است و تمامی ظرفیت‌های حوزه بهداشت و درمان در این مناطق در حالت آماده‌باش قرار دارند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: بر اساس این برنامه، سایر مراکز خدمات جامع سلامت و خانه‌های بهداشت استان در روز‌های فوق الذکر تعطیل خواهند بود.