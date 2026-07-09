به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مسئول ایثارگران ارتش استان گفت: استوار دوم شهید علیرضا بالیده از کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و اهل شهرستان بیرجند بود که در تاریخ ۱۷ تیر ماه در حمله ددمنشانه دشمن آمریکایی صهیونی به پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس به فیض شهادت رسید.

خانه زر افزود: این شهید والامقام مجرد و متولد ۲۴ مرداد ماه ۱۳۸۳ در بیرجند بود.

وی گفت: زمان و مکان برگزاری مراسم تشییع متعاقبا به اطلاع مردم استان خواهد رسید.