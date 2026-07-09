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«استوار دوم علیرضا بالیده» اهل خراسان جنوبی در حملات ددمنشانه دشمن آمریکایی- صهیونی به شهادت رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مسئول ایثارگران ارتش استان گفت: استوار دوم شهید علیرضا بالیده از کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و اهل شهرستان بیرجند بود که در تاریخ ۱۷ تیر ماه در حمله ددمنشانه دشمن آمریکایی صهیونی به پایگاه هوایی شهید عبدالکریمی بندرعباس به فیض شهادت رسید.
خانه زر افزود: این شهید والامقام مجرد و متولد ۲۴ مرداد ماه ۱۳۸۳ در بیرجند بود.
وی گفت: زمان و مکان برگزاری مراسم تشییع متعاقبا به اطلاع مردم استان خواهد رسید.