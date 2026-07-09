آغاز ساخت سردخانه چهار هزار تنی در دهستان کاکان بویراحمد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد از آغاز ساخت سردخانه چهار هزار تنی در دهستان کاکان با تسهیلات هزار و ۶۰۰ میلیارد ریالی خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به آغاز روند احداث سردخانه چهار هزار تنی در دهستان کاکان شهرستان بویراحمد گفت: با بهرهبرداری از این طرح، فروش ارزان قیمت محصول در فصل برداشت به علت نگرانی از خرابی میوه کاهش مییابد و زمینه حرکت به سمت تجارت مستقیم و فروش با قیمت واقعی فراهم میشود.
رضا فرازی افزود: در سالهای گذشته، باغداران کاکان بهدلیل نبود زیرساخت نگهداری، ناچار بودند محصول خود را در کوتاهترین زمان ممکن پس از برداشت و با قیمت پایین بفروشند، موضوعی که زمینهساز افزایش نقش واسطهها در بازار و در نتیجه، دلسردی تولیدکنندگان میشود.
فرازی ادامه داد: برای کاهش نقش دلالان، حرکت به سمت تجارت مستقیم و ایجاد امنیت در فروش محصول، جهاد کشاورزی با انجام امکانسنجی یک سرمایهگذار و خریدار مورد اعتماد سالهای قبل باغداران کاکان را برای اجرای طرح سردخانه تشویق به مشارکت کرد که او احداث سردخانه را پذیرفت.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: این فعال اقتصادی افزون بر فعالیت در حوزه ذخیرهسازی، نگهداری و بستهبندی سیب و سایر محصولات باغی، دسترسی مناسبی به بازارهای داخلی و نیز خارج از کشور بهویژه کشورهای حوزه خلیج فارس، ویتنام و کره جنوبی برای تجارت محصولات باغی دارد.
وی بیان کرد: این طرح با حمایت سازمان جهاد کشاورزی در صدور مجوز تأسیس و نیز در قالب تسهیلات مصوب ریاست جمهوری به مبلغ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال در مسیر اجرا قرار گرفته است و انتظار میرود مدیریت شعب بانک کشاورزی استان نیز با پرداخت تسهیلات، این طرح را در اولویت قرار دهد.
فرازی گفت: با بهرهبرداری از این زیرساخت، ظرفیت شبکه ذخیره و نگهداری محصولات کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد به ۲۸ هزار تُن می رسد و این موضوع بهطور مستقیم بر قیمت نهایی محصولات به نفع تولیدکننده و همچنین رضایت مصرفکنندگان اثر میگذارد.
کاکان دهستانی کوهستانی و گردشگرپذیر به مرکزیت روستای «منصورخانی» است که در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد و در فاصله ۳۲ کیلومتری شهر یاسوج (مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد) واقع شده است.