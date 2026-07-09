فرمانده انتظامی فریدونکنار از دستگیری یک سارق و یک مالخر و کشف ۴ دستگاه موتورسیکلت سرقتی توسط مأموران پلیس آگاهی این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرهنگ محمود حسین‌زاده گفت: در پی انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، مأموران پلیس آگاهی موفق به شناسایی و دستگیری یک سارق و یک مالخر شدند و در ادامه تحقیقات، ۴ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف و ضبط گردید.

وی با اشاره به تشکیل پرونده قضایی برای متهمان، افزود: متهمان پس از انجام تحقیقات مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی فریدونکنار در پایان تأکید کرد: پلیس با قاطعیت با سارقان و مالخران برخورد کرده و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.