آغاز تعریض و ایمنسازی پل دیورزم در محور مراغه–هشترود
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای مراغه از آغاز عملیات اجرایی طرح تعریض و ایمنسازی پل دیورزم در محور مراغه–هشترود خبر داد.
وی افزود: در این طرح تعریض پل دیورزم به صورت سازهای ۵ دهانه با دهانههای ۱۲ متری در دست اجراست.
رئیس راهداری مراغه با بیان این که سازه فعلی پل به دلیل عرض کم از نقاط حادثهخیز محور مراغه–هشترود است افزود: با اجرای این طرح ضمن افزایش عرض پل و ارتقای شاخصهای ایمنی، زمینه روانسازی ترافیک و کاهش تصادفات نیز فراهم خواهد شد.
وی افزود: اعتبار این طرح با پیگیریهای مستمر نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس شورای اسلامی، تامین و زمینه آغاز عملیات اجرایی آن فراهم شد.