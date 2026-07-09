کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز آسمان استان صاف تا کمی ابری، هوا در سواحل و جزایر همراه با غبارمحلی خواهد بود.

آسمان هرمزگان، صاف تا کمی ابری و هوا در سواحل و جزایر با غبارمحلی

آسمان هرمزگان، صاف تا کمی ابری و هوا در سواحل و جزایر با غبارمحلی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مجتبی حمزه نژاد، گفت: امروز تداوم افزایش دما، ماندگاری هوای گرم و بعدازظهر افزایش باد جنوب غربی تا شمال غربی در محدوده خلیج فارس و غرب تنگه هرمز پیش بینی می‌شود.

او افزود: بعدازظهر در ارتفاعات شمالی و شرقی استان (شهرستان بشاگرد) رشد ابر در ارتفاعات با احتمال رگبار پراکنده باران و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد، خاطرنشان کرد: بعدازظهر و اوایل شب در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی پیش بینی و وضعیت دریا متلاطم خواهد شد.

او افزود: افزایش باد‌های جنوب غربی تا شمال غربی بعدازظهر و شب تا یکشنبه ۲۱ تیر تداوم خواهد داشت و توصیه می‌شود، در این ساعت‌ها تردد شناور‌ها بخصوص سبک و صیادی با احتیاط لازم انجام شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: از لحاظ دمایی، امروز افزایش دمای بیشینه و ماندگاری هوای گرم در اکثر نقاط استان مورد انتظار است و فردا با ماندگاری هوای گرم از دمای بیشینه کاسته خواهد شد، اما از اوایل هفته آینده با شدت گرفتن وزش باد‌های گرم و خشک در جنوب شرق کشور، کاهش رطوبت نسبی هوا و افزایش محسوس دمای بیشینه در سطح استان بویژه نیمه شرقی استان پیش بینی و توصیه می‌شود از تردد‌های غیرضرور و فعالیت در فضای باز در طول روز بویژه ظهر خودداری کنند.