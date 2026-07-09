به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، احتکار و گران‌فروشی بر ضرورت نظارت مستمر و همه‌جانبه بر بازار تأکید کرد و گفت: بازار، نبض اقتصاد کشور است و عملکرد مجموعه دولت و نظام در حوزه اقتصادی از سوی مردم در بازار ارزیابی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه معیشت مردم و مسائل اقتصادی همواره از مهم‌ترین اولویت‌های نظام و دولت بوده است افزود: نام‌گذاری سال‌ها با محوریت اقتصاد از سوی مقام معظم رهبری نشان‌دهنده اهمیت این حوزه است و همه دستگاه‌ها باید برای تأمین آرامش بازار و رفاه مردم تلاش کنند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه بازار نیازمند مراقبت مستمر و نظارت مؤثر است گفت: مردم وضعیت اقتصاد را از طریق بازار می‌سنجند؛ اگر کالا به اندازه کافی در دسترس باشد، قیمت‌ها منطقی باشد و گران‌فروشی و کمبود وجود نداشته باشد، اعتماد عمومی به عملکرد دستگاه‌ها افزایش خواهد یافت.

حبیبی مسئولیت اصلی مدیریت بازار را بر عهده اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و بازاریان دانست و اظهار داشت: دولت قصد دخالت در روند طبیعی بازار را ندارد، اما هر زمان بازار از مسیر تعادل خارج شود، با هدف تنظیم بازار و حمایت از حقوق مردم ورود خواهد کرد.

وی تأمین کالا، جلوگیری از کمبود، مقابله با گران‌فروشی و احتکار را از مهم‌ترین اولویت‌های دستگاه‌های مسئول عنوان کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی دقیق، تعادل میان عرضه و تقاضا حفظ شود، زیرا هرگونه برهم خوردن این تعادل، زمینه بروز نوسان و التهاب در بازار را فراهم می‌کند.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان اظهار داشت: گران‌فروشی و احتکار ظلم به همه اقشار جامعه، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی است و دستگاه‌های نظارتی، تعزیرات حکومتی و سایر نهاد‌های مسئول باید با جدیت این موضوع را در دستور کار قرار دهند.