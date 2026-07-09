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معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت منابع آب ایران، در سفر به مشهد، از آماده باش صددرصد مجموعه صنعت آب برای برگزاری باشکوه مراسم تشییع پیکر مطهر آقای شهید ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهدی دانشگر، در بازدید از مجموعه فرهنگی ورزشی آب منطقهای خراسان رضوی که برای اسکان و ارائه خدمات به زائران و تشییعکنندگان پیکرهای مطهر قائد شهید امت و خانواده ایشان، آماده شده است، در جریان نحوه ارائه خدمات در این مجموعه قرار گرفت.
دانشگر در این بازدید که مدیرعامل و مدیران آب منطقهای خراسان رضوی نیز حضور داشتند، ضمن ابراز رضایت از عملکرد شرکت آب منطقهای خراسان رضوی تصریح کرد: مراسم تشییع امام شهید پس از تهران، قم، نجف و کربلا، در مشهد مقدس برگزار میشود و حضور گسترده مردم در این شهر، ارائه جهادی خدمات گوناگون را ضروری کرده است.
وی افزود: این مراسم که نمادی از وحدت و همدلی اقشار مختلف مردم است با مشارکت چشمگیر و پرشور مدیران و کارکنان صنعت آب و برق کشور روبهرو شده است.
فرمانده حوزه بسیج صنعت آب کشور از تلاش شبانهروزی مدیران و کارکنان آب منطقهای خراسان رضوی برای پذیرایی و اسکان زائران و تشییعکنندگان قدردانی کرد.
دانشگر یادآور شد: با توجه به پیشبینی حضور خیل عظیم جمعیت در مراسم تشییع و تدفین امام شهید در مشهد مقدس، تمام واحدهای پشتیبانی صنعت آب در آمادهباش کامل قرار دارند تا هیچگونه خللی در خدماترسانی به مردم و زائران ایجاد نشود.