پخش زنده
امروز: -
شاخص کیفی هوا در ۵ شهر خوزستان در وضعیت نارنجی آلودگی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنابر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز پنج شنبه ۱۸ تیر شاخص کیفی هوا در شهرهای اندیمشک ۱۲۶، شوش ۱۲۴، هندیجان ۱۰۹، دزفول ۱۰۶ و شوشتر ۱۰۳ AQI ثبت شد که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروههای حساس (نارنجی) است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، براساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.