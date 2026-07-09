به دنبال حمله جنایتکارانه دشمن صهیونیستی آمریکایی بامداد امروز به یکی از نقاط مسیر ریلی تهران-مشهد، حرکت قطار‌های مسافری در این مسیر با وقفه مواجه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تیم‌های فنی و عملیاتی راه‌آهن بلافاصله به محل آسیب دیده در خط ریلی اعزام شد و عملیات بازسازی محل آسیب‌دیده در دست اقدام است و تلاش می‌شود در کمترین زمان ممکن این مسیر ترمیم شود.

برنامه ریزی لازم برای جابجایی مسافران محترم قطار‌های متوقف شده در این مسیر، از طریق ناوگان مسافری جاده‌ای به مشهد مقدس انجام شده است.

مسافران محترم برای کسب اطلاعات بیشتر از آخرین وضعیت اعزام قطار‌ها در این مسیر از سامانه صدای مسافر راه آهن با شماره تلفن ۰۲۱۵۱۴۹ اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت نمایند.