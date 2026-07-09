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تشییع تاریخی امام مجاهد شهید در کربلا

پیکر مطهر قائد شهید امت بعد از تشییع باشکوه در نجف در کربلا هم با حضور پر شور و گسترده عاشقان مکتب مقاومت بدرقه شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۸- ۰۹:۳۹
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برچسب ها: تشییع پیکر ، رهبر شهید ، کربلا ، بدرقه آقای شهید ایران
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