به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی گفت: ۳۵۰ نفر از نیرو‌های امدادی، اعضای جوانان و تیم‌های درمانی این جمعیت در قالب ۷۰ تیم پنج نفره برای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم به مشهد مقدس اعزام شدند.

محمدپور افزود: همزمان با برگزاری مراسم تشییع و تدفین رهبر معظم انقلاب، تمامی ظرفیت‌های امدادی و عملیاتی جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی به حالت آماده‌باش درآمده و برنامه ریزی‌های لازم برای ارائه خدمات امدادی و پشتیبانی انجام شده است.

به گفته وی همچنین برای تقویت توان عملیاتی و افزایش سرعت ارائه خدمات امدادی، ۵ دستگاه آمبولانس به همراه ۱۵ نفر از نجاتگران مجرب استان نیز به مشهد مقدس اعزام تا در عملیات امدادرسانی و انتقال احتمالی مصدومان در کنار سایر تیم‌های عملیاتی ایفای نقش کنند.

محمدپور با اشاره به آمادگی کامل مجموعه عملیاتی استان گفت: علاوه بر اعزام نیرو‌های عملیاتی، تمامی پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای، شعب جمعیت هلال‌احمر در شهرستان‌ها، مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC)، تیم آنست (سگ‌های زنده‌یاب) و تیم واکنش سریع استان نیز در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز هرگونه حادثه یا نیاز احتمالی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شوند.