مسافران چهار رام قطار ورودی به مشهد در ایستگاه نیشابور تخلیه و با اتوبوس عازم شرکت در مراسم بدرقه قائد شهید امت شدند.

تخلیه مسافران چهار رام قطار در نیشابور و اعزام آنها با اتوبوس به مشهد

تخلیه مسافران چهار رام قطار در نیشابور و اعزام آنها با اتوبوس به مشهد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار نیشابور دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار ما گفت: ساعت ۳ و ۵ دقیقه بامداد امروز خطوط ریلی در مسیر ایستگاه ابومسلم در پنجاه و پنج کیلومتری مشهد، دچار اختلال بر اثر حمله دشمن آمریکایی صهیونی شد که باعث توقف قطارها در این مسیر شد.

مهدی دونده افزود: بلافاصله ستاد بحران شهرستان نیشابور تشکیل شد و سه رام قطار تهران _ مشهد با هزار و چهارصد و هشتاد مسافر در ایستگاه نیشابور و یک رام قطار قم _مشهد هم با ۴۱۰ مسافر در ایستگاه عطار نیشابور تخلیه شد .

وی افزود : این مسافران پس از پذیرایی در ایستگاه راه آهن نیشابور، با ۲۶ دستگاه اتوبوس ، ۲۰ دستگاه مینی بوس و ۲۰ دستگاه تاکسی برای شرکت در مراسم تشییع قائد شهید امت به مشهد اعزام شدند.

دونده گفت: این اتوبوس‌ها و وسایل نقلیه با سرنشینان نیشابوری در حال حرکت به سمت مشهد بودند که با توجه به اولویت تکریم میهمانانی که از راههای دور عازم مشهد هستند مسافران نیشابوری به خانه بازگشتند تا در اولین فرصت با وسایل نقلیه دیگر برای شرکت در مراسم، عازم مشهد شوند.



فرماندار نیشابور گفت: روز گذشته نهصد مسافر نیشابوری با دو رام قطار عازم مشهد شده اند.