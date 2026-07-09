رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: آمریکا باید بپذیرد که در این منطقه هیچ پایگاهی ندارد و هیچ نفعی نخواهد برد؛ لذا برای تأمین امنیت منطقه، راهی جز خروج از آن ندارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی،در برنامه شبکه خبر ضمن محکومیت اقدامات خصمانه اخیر آمریکا علیه تمامیت ارضی کشور و اظهارات تهدیدآمیز رئیس‌جمهور ایالات متحده، مواضع رسمی کمیسیون متبوعش را تشریح کرد.

عزیزی با اشاره به ایام سوگواری و تشییع پیکر «رهبر شهید و فقید انقلاب اسلامی، علت رفتارهای اخیر آمریکا را هراس دشمن از حضور حماسی و تاریخی ملت ایران دانست.

وی تصریح کرد: آمریکایی‌ها مشاهده کردند که ملت بزرگ ایران با وجود سوگواری، همچنان بر آرمان‌های انقلاب و مبانی فکری رهبران خود ایستادگی کرده‌اند و این ایستادگی، وحشت و عصبانیت آنان را برانگیخته است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه ملت ایران از منافع و امنیت ملی خود ذره‌ای عدول نخواهد کرد، افزود: وقتی کشوری این‌گونه شجاعانه در میدان حضور دارد و بر اصول خود پای می‌فشارد، دشمن به رفتارهای خصمانه روی می‌آورد؛ اما آمریکایی‌ها باید بدانند هرگونه خطای محاسباتی یا اقدام خلاف امنیت ملی ما، با پاسخی قاطع، کوبنده و دردناک مواجه خواهد شد.

عزیزی در بخشی از اظهارات خود با بیان اینکه «امنیت مردم، خط قرمز جمهوری اسلامی است، تصریح کرد: اگر آمریکایی‌ها به آسایش ملت ما خدشه‌ای وارد کنند، مطمئن باشند که ما نیز آسایش را از آن‌ها در هر کجای دنیا سلب خواهیم کرد.

وی در پایان با اشاره به تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب و آمادگی کامل نیروهای مسلح، خاطرنشان کرد: آمریکا باید بپذیرد که در این منطقه هیچ پایگاهی ندارد و هیچ نفعی نخواهد برد؛ لذا برای تأمین امنیت منطقه، راهی جز خروج از آن ندارد.