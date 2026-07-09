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مردم بصیر و انقلابی شهرستان فیروزکوه، با حضور مستمر و پرشور خود در میدان معلم، بار دیگر جلوهای از ارادت و وفاداری به آرمانهای دینی و انقلابی را در سوگ امام شهید به نمایش گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شامگاه گذشته میدان معلم شهرستان فیروزکوه بار دیگر میزبان خیل عظیمی از مردم ولایتمدار این شهرستان بود و شهروندان فیروزکوهی در ادامه برنامههای معنوی و اجتماعات شبانهی خود، با تجمع در این میدان به عزاداری برای امام شهید پرداختند.
این حضور که با طنینانداز شدن نوای «لبیک یا حسین (ع)» و ذکر مصیبت همراه بود، بر استمرار ارادت قلبی و بصیرت مردم این منطقه تأکید دارد. شرکتکنندگان در این مراسم، ضمن تلاوت ادعیه و مرثیهخوانی، بر پیمان خود با آرمانهای والای انقلاب و ولایت تأکید کردند.