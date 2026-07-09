به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ شاهرودی ها از این زائران با سر دادن شعار‌های مرگ بر اسراییل و مرگ بر آمریکا در گلزار شهدای شاهرود استقبال کردند.

کمال کمالی مسئول گروه زائران ترکیه گفت: این زائران پس از شرکت در آیین بدرقه و نماز امام شهید در تهران و قم عازم مشهد مقدس هستند تا در آیین‌های امام شهید در این شهر هم شرکت کنند.

این زائران هدف خود از شرکت در آیین‌های بدرقه امام شهید را وظیفه دینی، حمایت از مردم ایران و جبهه مقاومت و بیعت با رهبر معظم انقلاب آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای اعلام کردند