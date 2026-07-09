مردم آباده در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب راهی تهران، قم و مشهد مقدس شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛فرمانده سپاه ناحیه مقاومت آباده گفت: در ایام تشییع رهبر شهید انقلاب و خانواده شهید ایشان برای اعزام عزاداران از آباده به تهران چهار دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شد و همچنین بسیاری از خانواده‌های آباده‌ای با خودرو‌های شخصی خود به تهران، قم و مشهد مقدس سفر کردند.

سرهنگ رجبی ادامه داد: در این مدت در تمام نقاط شهرستان آباده برنامه‌های فرهنگی و مذهبی در حال برگزاری است و در شام غریبان امام شهید امت بعد از نماز مغرب و عشا مراسم ویژه سخنرانی و عزاداری در مسجد جامع آباده برگزار می‌شود.

او ادامه داد: از زمان اعلام شهادت قائد شهید امت تاکنون آباده حال و هوای خاصی دارد و اکنون در زمان وداع مردم قدرشناس و انقلابی با رهبر شهید خود دلدادگانی از آباده به تهران، قم و عاشقان ولایت به مشهد مقدس سفر کرده‌اند.

فرمانده سپاه ناحیه مقاومت آباده در پایان بیان کرد: در این چند ماه مردم آباده با برگزاری مجالس و محافل عزاداری و برپایی ایستگاه‌های صلواتی یاد و خاطره امام شهید خود را گرامی داشتند.