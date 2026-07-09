مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه داوطلبان کنکور و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم برای ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه داوطلبان ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی اطلاعیه‌ای صادر کرد.

متن این اطلاعیه با شرح زیر است:

کارت ورود به جلسه داوطلبان ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی از تاریخ ۱۴۰۵/۴/۱۸ فعال خواهد شد.

نحوه دریافت؛

داوطلبانی که در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم یا آزمون سراسری ثبت‌نام کرده‌اند، کارت ورود به جلسه خود را از طریق سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org دریافت کنند.

گفتنی است؛ سایر داوطلبان، شامل غیر دانش‌آموزان و فارغ‌التحصیلان، می‌توانند از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir برای دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.