پخش زنده
امروز: -
مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه داوطلبان کنکور و آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم برای ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه داوطلبان ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی اطلاعیهای صادر کرد.
متن این اطلاعیه با شرح زیر است:
کارت ورود به جلسه داوطلبان ایجاد یا ترمیم سابقه تحصیلی از تاریخ ۱۴۰۵/۴/۱۸ فعال خواهد شد.
نحوه دریافت؛
داوطلبانی که در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو-معلم یا آزمون سراسری ثبتنام کردهاند، کارت ورود به جلسه خود را از طریق سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org دریافت کنند.
گفتنی است؛ سایر داوطلبان، شامل غیر دانشآموزان و فارغالتحصیلان، میتوانند از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیک آموزش و پرورش به نشانی my.medu.ir برای دریافت کارت ورود به جلسه اقدام کنند.