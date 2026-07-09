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خرید مرحله دوازدهم طرح کالابرگ الکترونیکی در استان بوشهر آغاز شد و مشمولان بر اساس رقم پایانی کد ملی در زمانبندی تعیینشده میتوانند از اعتبار خود استفاده کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر گفت: در این مرحله، خانوارهای دارای رقم پایانی کد ملی صفر، یک و ۲ و نیز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و نیروهای مسلح، از ۱۵ تیرماه خرید اقلام کالابرگی را آغاز کردهاند.
مرتضی پروانه بیان کرد: خانوارهای دارای رقم پایانی کد ملی ۳، ۴، ۵ و ۶ از ۲۰ تیرماه و خانوارهای دارای رقم پایانی ۷، ۸ و ۹ از ۲۵ تیرماه امکان استفاده از اعتبار تخصیصی خود را خواهند داشت.
وی گفت: اعتبار تخصیصی این مرحله تا پایان مردادماه معتبر است و مشمولان میتوانند با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد، اقلام اساسی مورد نیاز خود را خریداری کنند.
پروانه افزود: ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی در قالب این طرح تعریف شده و خریداران در انتخاب نشان تجاری کالاها محدودیتی ندارند.
وی ادامه داد: چنانچه میزان خرید از سقف اعتبار تخصیصی فراتر رود، پرداخت مابهالتفاوت بر عهده خریدار خواهد بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از شهروندان خواست تنها به پیامکهای رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کنند و از ورود به لینکهای ناشناس یا غیررسمی بپرهیزند.