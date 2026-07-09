مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه از اجرای عملیات تعمیر، بهسازی و اصلاح خطوط انتقال آب در ۱۵ روستای این شهرستان خبر داد و گفت: با اجرای این عملیات، پایداری آب شرب بیش از سه هزار نفر از ساکنان این مناطق حفظ و تقویت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز کرمانشاه، محمدمهدی سلطانیان گفت: خط انتقال آب روستا‌های شادمان و کنجور در بخش مرکزی که در چند نقطه دچار گرفتگی و شکستگی شده بود، توسط اکیپ‌های اجرایی شرکت آب و فاضلاب تعمیر شد و آب شرب حدود ۷۰۰ نفر از ساکنان این ۲ روستا با پایداری مطلوب تأمین شد.

وی همچنین از تعویض و نصب چهار دستگاه شیرآلات قطع و وصل روی خط انتقال چاه ریزوند خبر داد و افزود: این عملیات شامل نصب یک دستگاه شیر سایز ۱۲۵، یک دستگاه شیر سایز ۸۰ و دو دستگاه شیر سایز ۵۰ میلی‌متری بود که با هدف بهسازی تجهیزات فرسوده انجام شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: خط انتقال چاه ریزوند تأمین‌کننده آب شرب ۱۳ روستای مجتمع ریزوند با جمعیتی بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ نفر است و تعویض این تجهیزات نقش مهمی در افزایش قابلیت بهره‌برداری از شبکه آبرسانی دارد.

سلطانیان افزود: عملیات تعویض شیرآلات با هدف تنظیم فشار، توزیع مناسب آب و ارتقای عملکرد شبکه، در کوتاهترین زمان ممکن و بدون ایجاد قطعی یا افت فشار در شبکه انجام شد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت نگهداری و بهسازی مستمر تأسیسات آبرسانی گفت: اجرای عملیات تعمیرات و بازسازی شبکه‌های آب، نقش مؤثری در افزایش پایداری تأمین آب شرب و تداوم خدمات‌رسانی مطلوب به مشترکان روستایی دارد.