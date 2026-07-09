

به گزارش گروه حمل و نقل خبرگزاری صدا و سیما، بامداد امروز، بخش‌هایی از پل راه‌آهن آق‌تکه‌خان در شهرستان آق‌قلا استان گلستان هدف حمله موشکی قرار گرفت.



در این حمله که بخش هایی از این پل ریلی دچار آسیب شد، خوشبختانه هیچ گونه تلفات جانی گزارش نشده است.



پل راه آهن آق تکه خان یکی از سازه های مهم مسیر ریلی شمال کشور به شمار می رود و در محدوده شهرستان آق قلا در استان گلستان قرار دارد.

این پل در مسیر راه آهن گرگان–اینچه برون واقع شده؛ مسیری که علاوه بر جابه جایی مسافران، نقش مهمی در حمل بار و توسعه تجارت ریلی با کشورهای آسیای مرکزی ایفا می کند.

این خط آهن بخشی از کریدور بین المللی ریلی ایران، ترکمنستان و قزاقستان محسوب می شود و در توسعه ترانزیت منطقه ای جایگاه قابل توجهی دارد.



در حمله دیگر دشمن آمریکایی ایستگاه تربت در خراسان رضوی مورد تجاوز قرار گرفت.



این حمله باعث مسدود شدن خطوط راه اهن به مشهد شده است.