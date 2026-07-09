انتظار مردم مشهد برای تشییع پیکر مطهر رهبر مجاهد شهید

شب گذشته مشهد بیدار بود. مردم از ساعت ها پیش خود را به خیابان امام رضا(ع) رساندند و منتظرند تا پیکر مطهر امام شهیدشان را تشییع و در جوار امام رئوفشان به خاک بسپارند.