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انتظار مردم مشهد برای تشییع پیکر مطهر رهبر مجاهد شهید

شب گذشته مشهد بیدار بود. مردم از ساعت ها پیش خود را به خیابان امام رضا(ع) رساندند و منتظرند تا پیکر مطهر امام شهیدشان را تشییع و در جوار امام رئوفشان به خاک بسپارند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۸- ۱۰:۰۰
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برچسب ها: مشهد مقدس ، تشییع پیکر ، رهبر شهید ، بدرقه آقای شهید ایران
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