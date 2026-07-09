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سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری انسجام، وفاق و خدمت صادقانه به مردم، مهمترین مأموریت مسئولان در سراسر استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با تأکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی و امنیتی، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری انسجام، وفاق و خدمت صادقانه به مردم، مهمترین مأموریت مسئولان در سراسر استان است.
سوادکوهی در نشست شورای تأمین شهرستان عباسآباد، با قدردانی از تلاش فرماندار، اعضای شورای تأمین، نیروهای انتظامی و سپاه در حفظ نظم و امنیت شهرستان، اظهار کرد: امنیت و آرامش امروز، حاصل تعامل، هماهنگی و حضور میدانی همه دستگاههای مسئول است و این سرمایه ارزشمند باید با تلاش مضاعف حفظ و تقویت شود.
وی با اشاره به حضور گسترده مردم در آیینهای ملی و مذهبی، این حضور را جلوهای از وفاداری مردم به ارزشهای انقلاب اسلامی، نظام و ولایت دانست و افزود: سرمایه اجتماعی نظام، بزرگترین پشتوانه کشور در عبور از مسائل و چالشهاست.
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با بیان اینکه مدیریت استان با رویکرد میدانی مسائل شهرستانها را دنبال میکند، تصریح کرد: به دستور استاندار مازندران، بازدید از شهرستانهای مختلف با هدف بررسی ظرفیتها، رفع موانع و حمایت از مدیران محلی در دستور کار قرار گرفته است.
سوادکوهی ساماندهی سواحل را از مهمترین اولویتهای فصل تابستان برشمرد و تأکید کرد: همه دستگاههای مسئول باید با انجام دقیق وظایف قانونی خود، زمینه استفاده ایمن مردم از سواحل را فراهم کنند تا شاهد وقوع هیچگونه حادثه ناگوار و غرقشدگی نباشیم.
وی با اشاره به تقسیم مسئولیت دستگاهها در مدیریت سواحل گفت: فرمانداران به عنوان رؤسای ستاد ساماندهی سواحل، با بهرهگیری از ظرفیت شهرداریها، دهیاریها و بخشداران، باید نظارت مستمر بر اجرای برنامههای ایمنی و خدماترسانی داشته باشند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران همچنین بر نقش مؤثر قرارگاههای محلهمحور در کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید و بیان کرد: فعالسازی این ظرفیت مردمی میتواند در حل مسائل اجتماعی، ارتقای امنیت محلات و افزایش مشارکت عمومی نقشآفرین باشد.
وی در پایان، خدمت بیوقفه به مردم را رسالت مشترک مدیران دانست و افزود: همه مسئولان باید با روحیه جهادی، همدلی و پرهیز از هرگونه حاشیه، تمام توان خود را برای پاسخگویی به مطالبات مردم و پیشبرد برنامههای توسعهای استان به کار گیرند.