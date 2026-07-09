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همزمان با برگزاری یکصد و سیامین اجتماع شبانه در شهرستان پردیس، مردم با اشاره به حضور گسترده اقشار مختلف در مراسم وداع و تشییع رهبر شهیدمان، این حضور را نماد وحدت، انسجام و همبستگی امت اسلامی دانستند و بر تداوم این همدلی در برابر توطئههای دشمنان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حاضران در این اجتماع، با بیان اینکه حضور گسترده مردم در ایران و همراهی مردم کشورهای منطقه، جلوهای از وحدت میان ملتهای مسلمان است، تأکید کردند که این همدلی و همراهی، سرمایهای ارزشمند برای تقویت انسجام جبهه مقاومت و امیدبخش برای ملتهای آزادیخواه است.
مردم پردیس همچنین با اشاره به فضاسازیها و جنگ روانی رسانههای معاند، اظهار داشتند که نمایش وحدت و همدلی ملت ایران، بسیاری از محاسبات دشمنان را بر هم زده و نشان داده است که فشارهای سیاسی و تبلیغاتی، خللی در انسجام ملی ایجاد نخواهد کرد.
شرکتکنندگان در این اجتماع، حفظ وحدت، تبعیت از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، بصیرت و حضور آگاهانه مردم در صحنه را مهمترین عامل خنثیسازی توطئههای دشمنان دانستند و بر استمرار این همبستگی در دفاع از منافع و عزت کشور تأکید کردند.