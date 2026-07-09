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به منظور تامین سوخت مورد نیاز زائران امام شهید در جاده های استان سمنان، ذخیره انبارهای فرآورده های نفتی در سمنان، شاهرود و دامغان تکمیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حسین عبدلی مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه شاهرود گفت : علاوه بر تکمیل ذخیره بنزین و گازوئیل، برای رفاه حال شرکت کنندگان در مراسم وداع و بدرقه پیکر رهبر شهید محدودیتهای عرضه سوخت در استان سمنان لغو شده است.
عبدلی با اشاره به افزایش کارت های اضطراری سوخت در جایگاه ها گفت: رانندگان میتوانند در هر بار تراکنش ۲۵ لیتر بنزین با کارت شخصی دریافت کنند و تا ۳ بار سوخت گیری در روز مجاز است.
عبدلی افزود: همچنین میزان سوخت گیری با کارتهای اضطراری جایگاهها هم ۳۵ لیتر شده است.
وی از شهروندان خواست از کارت شخصی خودشان برای سوخت گیری استفاده کنند تا ضمن شفافیت در میزان دریافت سوخت هزینه پرداختی آنها نیز کاهش یابد.