تامین سوخت مورد نیاز زائران مسیر مشهد در سمنان

به منظور تامین سوخت مورد نیاز زائران امام شهید در جاده های استان سمنان، ذخیره انبارهای فرآورده های نفتی در سمنان، شاهرود و دامغان تکمیل شد.