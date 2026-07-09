شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان و سه شهر دیگر استان امروز در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم مردم است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۴ ایستگاه پایش فعال منتهی به ساعت ۹ صبح پنج‌شنبه ۱۸ تیرماه با میانگین ۱۶۰ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه خمینی‌شهر، شاهین‌شهر و کاشان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای کلان‌شهر اصفهان در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۶۲، انقلاب ۱۶۳، پروین اعتصامی ۱۷۳، دانشگاه صنعتی ۱۵۹، رودکی و ولدان ۱۶۹، رهنان ۱۶۰، زینبیه ۱۶۵، فیض ۱۵۶، کاوه و میرزا طاهر ۱۶۱، کردآباد ۱۷۵ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است.

شاخص هوا همچنین در ایستگاه پارک زمزم با عدد ۱۲۹ و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ۱۳۱ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

هواشناسی استان اصفهان اعلام کرده است که شرایط غبارآلودی هوا تا شنبه ۲۰ تیر در مناطق شمال، شرق و مرکز این استان ادامه خواهد داشت. هواشناسی اصفهان نسبت به تشدید شرایط و کاهش کیفیت هوا طی امروز هشدار سطح نارنجی صادر کرد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.