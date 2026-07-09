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روزنامه ایندیپندنت در انگلیس نوشت: اختلاف سیاسی آمریکا بر سر اسرائیل به نقطه عطف جدیدی رسیده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ روزنامه ایندیپندنت نوشت: تقریباً یک سوم بزرگسالان آمریکایی از جمله حدود نیمی از دموکراتها معتقدند که اسرائیل مرتکب نسلکشی علیه فلسطینیان در غزه شده است.
یک نظرسنجی جدید AP-NORC کاهش قابل توجهی در حمایت دو حزبی از اسرائیل در میان بزرگسالان آمریکایی را نشان میدهد که نشاندهنده تغییر چشمگیری در اجماع دیرینه در سیاست خارجی است.
تقریباً یک سوم بزرگسالان آمریکایی از جمله حدود نیمی از دموکراتها، معتقدند که اسرائیل مرتکب نسلکشی علیه فلسطینیان در غزه شده است.
احساسات دموکراتیک به طور قابل توجهی تغییر کرده است، به طوری که ۵۸ درصداکنون احساس میکنند که آمریکا بیش از حد حامی اسرائیل است و ۶۲ درصد معتقدند که ایالات متحده به اندازه کافی حامی فلسطینیان نیست.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، در میان بزرگسالان آمریکایی از محبوبیت پایینی برخوردار است و با وجود نظرهای قوی در مورد این درگیری، رابطه آمریکا و اسرائیل دغدغه اصلی بسیاری از رأی دهندگان نیست.