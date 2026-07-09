به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم وداع با پیکر جانباز ۷۰ درصد نخاعی، شهید سیدعلی عمادی در آسایشگاه جانبازان ثارالله تهران برگزار شد. پیکر شهید عمادی پس از برگزاری مراسم وداع، برای خاکسپاری به گلزار شهدای بهشت زهرای تهران منتقل می‌شود. این رزمنده دوران دفاع مقدس، از اعضای اولیه سپاه بود که در ابتدای جنگ تحمیلی، هنگام انجام ماموریت, بر اثر سانحه, از ناحیه گردن قطع نخاع شده بود.