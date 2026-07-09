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وضعیت آب و هوای کشور ۱۴۰۵/۰۴/۱۸

سازمان هواشناسی برای شمال و شمال غرب کشور گاهی رگبار پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده است
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۸- ۱۰:۰۸
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برچسب ها: هواشناسی ، وضعیت آب و هوای کشور ، رگبار باران
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