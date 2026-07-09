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استاندار کهگیلویه و بویراحمد در جمع مردم روستاهای بخش پاتاوه از ساخت واحد تولیدی ۸۰۰ هزار تُنی آهن اسفنجی، توسعه زیرساختهای دهستان سادات محمودی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در سفر به روستاهای میمند و کتسیاه از توابع دهستان سادات محمودی شهرستان دنا، در دیدار با مردم این مناطق، بر تسریع در اجرای طرحهای عمرانی، خدماتی، کشاورزی و اشتغالزایی تأکید کرد.
یداله رحمانی افزود: مهمترین برنامه توسعهای پیشبینی شده برای دهستان سادات محمودی، ایجاد ناحیه صنعتی و ساخت واحد تولید ۸۰۰ هزار تنی آهن اسفنجی است.
وی ادامه داد: تاکنون ۱۶ هکتار از اراضی مورد نیاز این طرح آماده و سند آن صادر شده و مراحل تأمین و واگذاری حدود ۵۰ هکتار دیگر در حال انجام است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: با تکمیل فرآیند واگذاری زمین و نهایی شدن مذاکرات با سرمایهگذار، عملیات اجرایی این طرح به زودی آغاز می شود.
وی ادامه داد: این طرح صنعتی نقش مهمی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی استان خواهد داشت.
رحمانی ابراز کرد: ۷۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرحهای عمرانی در روستای میمند اختصاص یافت.
استاندار کهگیلویهوبویراحمد گفت: این اعتبار از محل منابع سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور تأمین شده و بنیاد مسکن نیز اجرای پروژههای مختلفی را در این منطقه برعهده خواهد داشت.
وی ادامه داد: تکمیل زیرسازی و آسفالت معابر، توسعه زیرساختهای روستایی و تأمین تجهیزات مورد نیاز از مهمترین برنامههای پیشبینی شده برای منطقه میمند است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به ظرفیتهای آبی استان افزود: با وجود برخورداری استان از منابع قابل توجه آب، بخش زیادی از اراضی کشاورزی همچنان به صورت دیم کشت میشود که توسعه ایستگاههای پمپاژ، اجرای سامانههای آبیاری و استفاده بهینه از منابع آب از اولویتهای دولت است.
رحمانی اظهار کرد: کارگروه مشترک برای بررسی ساخت ایستگاه پمپاژ یا اجرای طرح آبگیری مورد مطالبه مردم منطقه تشکیل شده است.
وی تصریح کرد: مطالعات لازم برای انتخاب مناسبترین گزینه از نظر فنی و اقتصادی برای بهرهبرداری از اراضی کشاورزی باید امسال اجرا شود.
رحمانی گفت: تسریع در بهسازی چشمه منطقه، تکمیل طرح های ورزشی نیمهتمام و جذب اعتبارات ملی برای اتمام این طرحها باید در اولویت کاری متولیان امر قرار گیرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از اجرای طرح حمایت از واحدهای نیمهتمام مسکونی خبر داد و گفت: متقاضیانی که از تسهیلات بنیاد مسکن استفاده کردهاند و در دهکهای درآمدی یک تا چهار قرار دارند، علاوه بر تسهیلات دریافتی، دو میلیارد ریال کمک بلاعوض از محل حساب ۱۰۰ امام (ره) دریافت خواهند کرد.
رحمانی در ادامه سفر خود به روستای کت سیاه نیز توسعه راههای ارتباطی، تأمین آب شرب پایدار و بررسی ظرفیتهای کشاورزی را از مهمترین اولویتهای این منطقه اعلام کرد.
وی اضافه کرد: بهبود راههای ارتباطی از اصلیترین مطالبات مردم این روستا است، و مطالعات لازم برای تکمیل مسیرهای ارتباطی و بررسی امکان اتصال منطقه به شبکه راههای استان و استانهای همجوار باید در دستور کار قرار گیرد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد همچنین تأمین آب شرب پایدار برای ساکنان روستا را ضروری دانست و افزود: ایجاد زیرساختهای مناسب میتواند زمینه ماندگاری جمعیت و رونق فعالیتهای اقتصادی به ویژه در بخش دامداری را فراهم کند.
رحمانی با اشاره به ظرفیت اراضی شیبدار منطقه، از دستگاههای متولی خواست امکان اجرای طرحهای باغداری را بررسی کنند و گفت: با توجه به هزینههای سنگین اجرای طرح انتقال آب کشاورزی، توسعه باغات در اراضی شیبدار میتواند راهکاری عملی برای افزایش درآمد روستاییان باشد.
وی همچنین با اشاره به فاصله حدود شش کیلومتری روستا تا نزدیکترین شبکه گاز افزود: اجرای این طرح نیازمند بررسیهای فنی و اقتصادی است و مطالعات لازم برای تعریف یک طرح مقرون به صرفه در دستور کار قرار دارد.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از فرماندار شهرستان دنا خواست پیگیری مصوبات و مطالبات مطرح شده در این سفر را با جدیت دنبال کند تا نتایج آن تا پایان سال برای مردم منطقه قابل مشاهده باشد.
فرماندار دنا هم گفت: مشکلات زیرساختی و خدماتی مناطق محروم و سخت گذر بخش پاتاوه با هماهنگی مدیران شهرستانی و استانی اولویتبندی شده است.
عباس رسولی با اشاره به بازدید از روستای کت سیاه بخش پاتاوه گفت: این روستا به دلیل سخت گذر بودن مسیر و شرایط کوهستانی، بهویژه در فصل زمستان، با مشکلات فراوانی در زمینه تردد و ارتباط مواجه است و در برخی مواقع راه ارتباطی آن به طور کامل قطع میشود.
وی ادامه داد: تلاش میشود در کوتاهترین زمان ممکن بخشی از مشکلات تردد مردم رفع و در ادامه نیز برای حل اساسی مشکلات این مناطق برنامهریزی بلندمدت انجام شود.