به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید قاسمی از روند افزایشی دمای هوا از روز جمعه (۱۹ تیر) در سطح استان خبر داد و افزود: این روند افزایشی تا روز یکشنبه (۲۱ تیر) ادامه خواهد داشت و پس از آن از روز دوشنبه تا اواخر هفته آینده استقرار هوای گرم را در استان خواهیم داشت.

به گفته قاسمی، بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته حداکثر دمای هوا در روز‌های شنبه و یکشنبه آینده (۲۰ و ۲۱ تیر) به طور غالب، در مناطق معتدل از جمله شهر کرمانشاه بین ۴۰ تا ۴۲ درجه سانتی‌گراد و در نواحی گرمسیر بین ۴۶ تا ۴۸ درجه سلسیوس در نوسان خواهد بود.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی استان کرمانشاه برای افزایش دما و استقرار هوای گرم در استان خبر داد و یادآور شد: این امکان وجود دارد که این هشدار به سطح نارنجی هم تغییر کند.

وی بر لزوم آماده‌باش دستگاه‌های مربوطه، مدیریت مصرف آب و برق و همچنین اخذ تدابیر لازم برای جلوگیری از آسیب به بخش کشاورزی به دنبال گرمای هوا تاکید کرد