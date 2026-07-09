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در قرارگاه جنگ اقتصادی استان اصفهان، آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن و نظارت بر اجرای مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها پیگیری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بررسی آخرین وضعیت نهضت ملی مسکن و واگذاری زمین و تامین مسکن به ویژه برای گروههای حمایتی و مددجویان یکی از موضوعاتی بود که در جلسه امروز پیگیری و بررسی شد.
در گزارشی که امروز داده شد سرعت کم الحاق زمینهای مورد نیاز و کندی ارائه تسهیلات بانکی از جمله مشکلات اصلی پیش روی نهضت ملی مسکن در استان اعلام شد.
نظارت بر اجرای مصوبه اعمال ۲۵ درصدی قانون اجاره بها برای مالکان یکی از موضوعاتی بود که در جلسه امروز مطرح و پیگیری شد.
حسینی رئیس اتحادیه املاک اصفهان در این جلسه دلیل اجرا نشدن این قانون را هزینههای تورمی اعلام کرد و گفت: افزایش هزینهها باعث شده این مصوبه به طور کامل اجرایی نشود.
حسین ایزدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان هم در این جلسه گفت: در حال حاضر افزایش اجاره بها بیش از تورم اعلام شده است و براساس مصوبه سران قوا، مالکان فقط مجاز به افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها برای قراردادها هستند و این قانون برای مستاجران این حق را قائل شده تا ۵ سال بعد هم میتوانند نسبت به هرگونه تخلف و پرداخت اضافه شکایت کنند.
نظارت دولت بر بازار مسکن با مشارکت در عرضه برنامه ریزی شده زمین ارزان قیمت به انبوه سازان و تامین مالی آنان از جمله راهکارهایی بودند که کارشناسان در این جلسه برای بازگشت ثبات به بازار مسکن ارائه کردند.
ورود جدی دستگاههای نظارتی برای برخورد با بنگاههای غیرمجاز املاک که نقش ویژهای در سفته بازی و افزایش قیمتها در بازار مسکن دارند موضوعی بود که در این جلسه مطرح شد.
اجرایی نشدن قانون دریافت مالیات از خانههای خالی هم موضوع دیگر بود که کارشناسان اعلام کردند یکی از علتهای بی ثباتی بازار مسکن است.
ورود جدی دستگاههای نظارتی برای برخورد با بنگاههای غیرمجاز املاک که نقش ویژهای در سفته بازی و افزایش قیمتها در بازار مسکن دارند موضوعی بود که در این جلسه مطرح شد.
اجرایی نشدن قانون دریافت مالیات از خانههای خالی هم موضوع دیگر بود که کارشناسان اعلام کردند یکی از علتهای بی ثباتی بازار مسکن است.