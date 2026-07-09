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ایران دوست ترین ایرانی

ایران برای رهبر شهید انقلاب هم خاک بود و هم آسمان، رهبر مجاهد شهید عشق به ایران اسلامی داشت و در راه اعتلای این وطن پر افتخار جانفشانی کرد و قدم در مسیر شهادت گذاشت.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۱۸- ۱۰:۲۸
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برچسب ها: رهبر انقلاب ، رهبر شهید ، ایران دوست
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