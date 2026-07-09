ایران دوست ترین ایرانی

ایران برای رهبر شهید انقلاب هم خاک بود و هم آسمان، رهبر مجاهد شهید عشق به ایران اسلامی داشت و در راه اعتلای این وطن پر افتخار جانفشانی کرد و قدم در مسیر شهادت گذاشت.