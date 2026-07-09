جانشین انتظامی استان یزد از کشف ۱۷ تن و ۵۰۰ کیلو انبه قاچاق در بازرسی از یک غرفه در میدان میوه و تره بار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ سید محمدطاهر موسوی گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد از ورود یک محموله انبه به صورت قاچاق به یکی از غرفه‌های میدان میوه و تره بار یزد مطلع شدند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس ضمن هماهنگی و اخذ مجوز قضایی، از غرفه مورد نظر بازدید و مقدار ۱۷ تن و ۵۰۰ کیلو گرم انبه قاچاق کشف کرده که کارشناسان ارزش آن را بیش از ۶۵ میلیارد ریال برآورد کردند.

جانشین انتظامی استان یزد ادامه داد: در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قانونی شد.