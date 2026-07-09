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مسئول موکب یاران شهید حاج قاسم سلیمانی و موکب شهید حاج یونس زنگیآبادی در مشهد مقدس از فعالیت ۱۰۰ خادم کرمانی برای خدمترسانی شبانهروزی به زائران خبر داد و گفت: عشق به خدمت، پرچم استان کرمان را در مشهد مقدس برافراشته نگه داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ،ابراهیم شهریاری، مسئول موکب یاران شهید حاج قاسم سلیمانی و موکب شهید حاج یونس زنگیآبادی در مشهد مقدس، گفت: ۱۰۰ نفر از خادمان و یاران حاج قاسم سلیمانی در این موکب بهصورت شبانهروزی مشغول خدمترسانی به زائران هستند.
وی افزود: خدمات این موکب در بخشهای اسکان و پذیرایی از زائرانی که برای حضور در آیینهای مشهد مقدس به این شهر سفر کردهاند، ارائه میشود و خادمان با تمام توان تلاش میکنند شرایط مناسبی برای میزبانی از زائران فراهم کنند.
شهریاری با بیان اینکه خدمت در مسیر زائران برای خادمان این موکب افتخاری بزرگ است، اظهار کرد: پرچم استان کرمان در مشهد مقدس بالاست؛ چراکه فرزندان این دیار با عشق، اخلاص و روحیه جهادی، بیستوچهار ساعته در حال خدمترسانی به زائران هستند.
وی تأکید کرد: حضور پرشور خادمان کرمانی در کنار دیگر موکبها، جلوهای از همدلی، مهماننوازی و ارادت مردم استان کرمان به آرمانهای شهدا و فرهنگ خدمت را به نمایش گذاشته است.