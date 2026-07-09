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در نشست بررسی وضعیت شبکه برق کشور با حضور وزیر نیرو، آخرین وضعیت تولید، انتقال، توزیع و تأمین برق کشور، روند مصرف برق در کشور، پیشبینی شرایط جوی و برنامههای صنعت برق در هفتههای پیشرو بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ در این نشست، اردشیر مذکوری مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران با اشاره به اقدامات گسترده انجام شده در بخشهای مختلف صنعت برق، اعلام کرد: با وجود افزایش قابل توجه مصرف برق در هفته جاری، میزان تأمین برق کشور امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵ درصد افزایش یافته است؛ دستاوردی که حاصل برنامهریزی منسجم، بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای تولید، مدیریت هوشمند شبکه و تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت برق در سراسر کشور است.
مذکوری در ادامه ضمن اشاره به آسیبهای جنگ تحمیلی ۴۰ روزه بر زیرساختهای صنعت برق کشور اعلام کرد: در جریان این حملات، حدود ۴۲۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور دچار آسیب شد که با تلاش شبانهروزی متخصصان صنعت برق، بخشی از این ظرفیت تاکنون بازسازی شده است و عملیات تعمیر و بازسازی بخشهای باقیمانده نیز در حال انجام است تا تمام ظرفیتهای آسیبدیده به شبکه سراسری برق بازگردد و پایداری شبکه برق کشور بیش از پیش تقویت شود.
وی همچنین تأکید کرد: همراهی ارزشمند مردم در اجرای برنامههای مدیریت مصرف برق، در کنار اقدامات فنی و عملیاتی صنعت برق، نقش تعیینکنندهای در پایداری شبکه برق در سال جاری داشته است و برق مشترکان با شرایط مطلوب تأمین شده است.
مدیرعامل شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، از امروز تا نیمه دوم مرداد، کشور با افزایش دما و ماندگاری هوای گرم مواجه خواهد بود که این شرایط به طور طبیعی موجب افزایش قابل توجه مصرف برق، بهویژه در ساعات اوج بار خواهد شد. بر همین اساس، از همه همطنان درخواست میشود همانند هفتههای گذشته، با رعایت راهکارهای ساده مدیریت مصرف برق از جمله تنظیم دمای سامانههای سرمایشی روی ۲۵ درجه سانتیگراد، استفاده از دور کند کولرهای آبی و پرهیز از استفاده همزمان از وسایل برقی پرمصرف در ساعات اوج بار، صنعت برق را در حفظ پایداری شبکه سراسری و تأمین برق پایدار برای همه مشترکان یاری کنند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم اجرای برنامههای توسعهای، افزایش ظرفیت تولید، بهینهسازی شبکه برق، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، ارتقای بهرهوری و به ویژه استمرار مشارکت مردم در مدیریت مصرف برق، در سالهای آینده محدودیتهای تأمین برق به حداقل ممکن رسیده و حتی شرایطی فراهم شود که صنعت برق بدون محدودیت، برق پایدار و مطمئن را برای همه هموطنان تأمین کرده و زمینه توسعه صادرات برق نیز بیش از گذشته فراهم شود.