پخش زنده
امروز: -
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان لارستان از برگزاری دوره پایه تخصصی اقدامات پیشبیمارستانی در شهرستان لارستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛مجتبی شریف زاده گفت: دوره آموزشی تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی با حضور ٣٠ نفر از امدادگران خواهر این شهرستان برگزار شد.
او افزود: در این دورهی آموزشی فراگیران با مباحثی همچون مروری بر کلیات کمکهای اولیه، مدیریت صحنه، ارزیابی، مدیریت راه هوایی، تریاژ در حوادث، تروما سر و گردن، قفسه سینه و شکم، ستون فقرات و فوریتهای طب داخلی آشنا شدند.
شریف زاده بیان کرد: در پایان این دوره پس از برگزاری آزمون کتبی و عملی، به قبولشدگان گواهینامه دوره تخصصی اعطا میشود.