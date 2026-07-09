به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛مجتبی شریف زاده گفت: دوره آموزشی تخصصی اقدامات پیش بیمارستانی با حضور ٣٠ نفر از امدادگران خواهر این شهرستان برگزار شد.

او افزود: در این دوره‌ی آموزشی فراگیران با مباحثی همچون مروری بر کلیات کمک‌های اولیه، مدیریت صحنه، ارزیابی، مدیریت راه هوایی، تریاژ در حوادث، تروما سر و گردن، قفسه سینه و شکم، ستون فقرات و فوریت‌های طب داخلی آشنا شدند.

شریف زاده بیان کرد: در پایان این دوره پس از برگزاری آزمون کتبی و عملی، به قبول‌شدگان گواهینامه دوره تخصصی اعطا می‌شود.