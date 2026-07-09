به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ طرح فروش مشارکت در تولید خودروی کوییک GX-L مجهز به سامانه‌های ESC و SBR ویژه متقاضیان عادی (از محل ظرفیت مازاد طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت)، از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۱ تیرماه آغاز می‌شود و تا پایان روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ادامه خواهد داشت.

براساس اعلام سایپا؛ این طرح در صورت تکمیل ظرفیت، زودتر از موعد مقرر به پایان خواهد رسید.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه فروش اینترنتی گروه سایپا به نشانی saipa.iranecar.com، ضمن ثبت اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری، به انتخاب خودرو و ثبت درخواست خود اقدام کنند.

براساس بخشنامه فروش؛ موعد تحویل خودرو تیر تا شهریور سال آینده و با سود مشارکت ۲۰.۵ درصد تعیین شده است.