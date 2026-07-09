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همزمان با برگزاری آیین وداع با قائد شهید امت برنامه از نذر نهال تا قلم های ایثار در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در مرکز اهرم، آیین در سایه رهبر با ترکیبی از معنویت و محیطزیست برگزار شد. اعضای این مرکز ضمن جمعخوانی قرآن و معرفی کتاب خون دلی که لعل شد، در پویش زیستمحیطی نذر همراهی با همکاری اداره منابع طبیعی، اقدام به کاشت نهال در پارک نخلستان با حضور فرزند شهید سپهری کردند.
مرکز کاکی با برگزاری نشست ادبی قلم ایثار، به پاسداشت روز قلم و فرهنگ مقاومت پرداخت. معرفی شخصیت ادبی قیصر امینپور و کتاب گلها همه آفتابگردانند، به همراه اجرای طرح خلاقانه قلم ایثار (ساخت کارتپستالهای نمادین و نگارش دلنوشتههای حماسی)، معرفی و خوانش کتاب خون دلی که لعل شد از شاخصترین برنامههای این مرکز بود.
اعضا مرکز دالکی با قرائت قرآن و جمعخوانی سوره حمد، فضای معنوی ویژهای ایجاد کرده و با ساخت کارتپستالهای اختصاصی، دلنوشتههای خود را برای وداع با رهبر شهید به نگارش درآوردند.
در برنامه میثاق با رهبر مرکز ریگ، کودکان و نوجوانان با برافراشتن پرچم، روشن کردن شمع و قرائت فاتحه، بر عهد خود با آرمانهای نظام تأکید کردند.
سوگواران کوچک مراکز وحدتیه و کنگان، علاوه بر جمعخوانی قرآن و دعای فرج، عزاداری، در یک کارگاه هنری خلاقانه، مشتهای گرهکرده را با سفالگری ساختند تا نمادی از ایستادگی و پایداری را در حافظه هنری خود ثبت کنند.
این فعالیتهای گسترده، فراتر از یک سوگواری مرسوم، بستری برای درک مفاهیم کلان «مسئولیتپذیری اجتماعی»، «ایثار» و «هویت انقلابی» بود.