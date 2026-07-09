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تهدیدات اخیر ترامپ علیه ایران و کشورهای اروپایی و اظهارات توهینآمیز و سخیف او درباره ملت ایران در حاشیه نشست سران ناتو در ترکیه، واکنشهای متفاوتی در محافل سیاسی و رسانهای انگلیس داشته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ تهدیدهای تازه ترامپ علیه ایران و کشورهای اروپایی که اجازه دسترسی به نظامیان آمریکایی در اجرای حملات به ایران را ندادند و اظهارات توهین آمیز و سخیف او درباره ملت ایران در حاشیه نشست دو روزه سران ناتو در ترکیه، واکنشهای متفاوتی در محافل سیاسی و رسانهای انگلیس داشته است و شماری از تحلیل گران در این کشور میگویند اقدامات نامنظم ترامپ نشان میدهد که او هیچ برنامهای برای مدیریت شرایط ندارد.
همزمان با تشییع تاریخی پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنهای، با حضور میلیونی آزادی خواهان و عدالت طلبان در عراق، نشست دو روزه و از پیش برنامه ریزی شده سران کشورهای عضو سازمان نظامی ناتو در پایتخت ترکیه برگزار شد.
در آستانه برگزاری نشست سران ناتو، رژیم آمریکا در ادامه نقض تعهدات خود به نقاطی از ایران حمله کرد، واکنش شتاب زده و تکانشی مارک روته دبیرکل ناتو از حملات جدید رژیم آمریکا به ایران، ظاهرا برای خوشایند شدن ترامپ بر زبان آورد و گفت: من فکر میکنم این اقدام کاملا لازم بود. چون زمانی که آتش بس اعمال میشود و ایران این آتش بس را نقض میکند، لازم است که آمریکا با قدرت پاسخ دهد. من همچنین انتظار دارم امروز متحدان درباره ایران بحث کنند و میخواهم که باز هم تاکید کنیم که ایران نمیتواند به فناوری هستهای دست یابد و تنگه هرمز باید به صورت کامل باز شود که موضوعی حیاتی است.
ناتو در دهههای اخیر همواره به یکی از ابزارهای سیاست خارجی آمریکا مبدل و در جنگ افروزیهای آمریکا در افغانستان، عراق، لیبی و بوسنی نقش آفرینی کرد، اکنون ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به گفته شماری از کارشناسان در مواجهه با ایران دچار سردرگمی و شکست آشکار در تحقق اهدافش شده، تلاش میکند بیش از گذشته کشورهای عضو ناتو از جمله انگلیس متحد سنتی آمریکا را با سیاستهای خود همراه کند.
استارمر نخست وزیر انگلیس که برای شرکت در این نشست به ترکیه سفر کرده میگوید: با ادامه درگیری در اوکراین و تحولات اخیر تنگه هرمز موضوعات زیادی برای تبادل نظر و اجرای مصوبات وجود دارد، رویکردهای جنگ افروزانه آمریکا مدتهاست حتی در میان مردم کشورهای متحد آمریکا پر واکنش شده است.
صوفی بُلت رهبر ائتلاف ضد سلاحهای هستهای و تحلیلگر مسائل سیاسی در انگلیس میگوید: کاملا روشن است که ایران در مذاکرات با حسن نیت عمل کرد، ما این جنگ و حمله غیرقانونی آمریکا به ایران را محکوم میکنیم و معتقدیم آمریکا و اسرائیل کاملا خلاف مسیر صلح حرکت میکنند.
مخالفان جنگ در جهان از جمله در انگلیس معتقدند جنگهای آمریکا و ناتو را سیاستمداران فاسد و رژیمهای عضو این پیمان راه میاندازند تا با فروش جنگ افزار، خودشان پول بیشتری به جیب بزنند و مردم جهان را قربانی سیاستهای جنگ افروزانه خود کنند.
یک شهروند انگلیسی معترض به سیاستهای جنگ افروزانه آمریکا میگوید: اقتصاد جهانی متاثر از جنگی است که ترامپ و نتانیاهو به راه انداختند و دولت ما هم در پیروی از سیاستهای امپریالیستی و جنگ طلبانه ترامپ مردم را فراموش کرده است.
گروههای ضدجنگ در انگلیس معتقدند سیاستهای مداخله جویانه و جنگ محور ناتو گسترش بیثباتی، بحرانهای انسانی و افزایش تهدیدهای امنیتی را در عرصه بینالمللی تداوم بخشیده است.
صاحب نظران مستقل در انگلیس معتقدند سازمان نظامی ناتو سالهاست با چالشهای درونی مواجه شده و به ابزاری برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی آمریکا مبدل شده است.