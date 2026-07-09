پخش زنده
امروز: -
شبکه روشنایی مسیر روستاهای امامزاده احمد شهرستان اندیمشک اصلاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر توزیع امور برق شهرستان اندیمشک گفت: در راستای افزایش سطح کیفی خدمات و ضریب ایمنی تردد در مناطق روستایی، طرح جهادی اصلاح و تعمیرات شبکه روشنایی معابر در مسیر روستاهای امامزاده احمد بخش الوار گرمسیری شهرستان اندیمشک اجرا شد.
عبدالرضا داچک افزود: در اجرای این طرح اقداماتی شامل تعویض چراغهای فرسوده، اصلاح اتصالات و نصب تجهیزات مورد نیاز جهت تأمین روشنایی مطلوب انجام شد که با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه و اهمیت تسهیل تردد اهالی و زائران در ساعات تاریکی، تیمهای عملیاتی این مدیریت با تمام توان نسبت به بازسازی و نوسازی روشنایی این روستاها اقدام کردند.