به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سیدیعقوب فاطمی اظهار کرد: اداره گاز سیلوانا به عنوان زیرمجموعه اداره گاز منطقه ۲ ارومیه فعالیت خواهد کرد و مشترکان ساکن محدوده تحت پوشش می‌توانند برای دریافت خدمات، پیگیری درخواست‌ها و انجام امور مربوطه به اداره گاز سیلوانا در شهر سیلوانا مراجعه کنند.

وی افزود: راه‌اندازی این اداره با هدف تسهیل دسترسی شهروندان، کاهش مراجعات به مرکز استان و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان بخش سیلوانا انجام شده است.

رئیس اداره گاز منطقه ۲ ارومیه با اشاره به محدوده خدمات این اداره گفت: روستا‌های حسن‌آباد، زری‌خان، تولکی، تی‌باتان، برده‌سور، تولی، تونی، چمان، حلفله، خوشاکو، دربند، دزگیر، راژان، زنگلان، قره‌اولی، قصریک، کانی، گوجار، اورسی، بی‌بکران، شیخ‌شمزین، لاجانی، زیوه، ملا‌باسنگ، دیزج، برازان، شیرکان، براسب، کانی‌طایر، گلستانه، سوسن‌آباد، گردوان، تالین، شیبان، ژارآباد، دستار، فلکان، تازه‌کند، سورکان، هارولان، بالولان، سورین، درگه (رزگه)، دوکانه، سه‌گرگان، سودین‌آباد، قارانه، کچل‌آباد، کلاسی، گردیک‌ناصر، مملکان، میرآباد، ناری، نرگی، هاشم‌آباد، هفت‌آباد، سه‌کانی، منصورآباد، نیرآباد (زیوه)، کایر، توپوزآباد، سولیک، انبی، خانقاه، حکی، آشیک، موانا، دوست‌آلان، باوان، خوراسب، دوبره، کورانه، حلج، شکل‌آباد، نوشان علیا، احمدرسول، اوعلیا، دارسنجی، پیرهادی، نوشان سفلی، لورزین و کسیان تحت پوشش اداره گاز سیلوانا قرار دارند.