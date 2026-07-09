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پانصد زائر ترکیهای از مرز بازرگان برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید امت وارد کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مهاباد، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی گفت:بیش از ۶ هزار زائر توسط ناوگان عمومی مسافری آذربایجان غربی به پایتخت برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید امت جابجا شدند.
ارسلان شکری افزود: بیش از ۶ هزار زائر توسط ناوگان حملونقل مسافری آذربایجانغربی از مبدأ شهرهای مختلف استان به تهران برای شرکت در مراسم تشییع رهبر شهید امت جابهجا شدند.
شکری تصریح کرد: این تعداد از زائران در قالب ۲۵۰ سفر از ارومیه به تهران اعزام شدند.
وی افزود: بیشترین میزان جابهجایی مسافر در روز ۱۴ تیرماه ثبت شد بطوریکه در این تاریخ ۲۲۰ دستگاه اتوبوس از شهرهای مختلف استان نسبت به جابهجایی گروهی زائران اقدام کردند.
مدیر کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیت ناوگان حملونقل عمومی استان برای خدماترسانی مطلوب به زائران بهکار گرفته شد و هماهنگی کامل برای برگشت زائران نیز انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی همچنین در خصوص زایران خارجی که از طریق پایانههای مرزی استان وارد کشور شدند، گفت: بالغ بر ۵۰۰ زائر از کشور ترکیه از طریق پایانههای مرزی بازرگان بهمنظور شرکت در مراسم وارد کشور که بعد از دریافت خدمات از موکب این پایانه مرزی توسط ناوگان آماده باش در بازرگان راهی پایتخت شدند.